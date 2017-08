Asean Severno Korejo pozval k samoomejevanju

Manila, 5. avgusta - Zunanji ministri Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) so na današnjem zasedanju v filipinski Manili Severno Korejo pozvali, naj izkaže samoomejevanje in prekine raketne preizkuse, ki ogrožajo mir in stabilnost v regiji. Ob tem so izrazili "resno zaskrbljenost" zaradi eskalacije napetosti na Korejskem polotoku.