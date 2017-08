Tudi letos direktne čarterske povezave med Slovenijo in Japonsko

Ljubljana, 5. avgusta - Na ljubljanskem letališču bo danes pristal prvi letošnji čarterski let japonskega letalskega prevoznika ANA. Letos bosta na relaciji Japonska-Slovenija poletela dva čarterska leta, ki sprejmeta do 264 potnikov, so sporočili s Slovenske turistične organizacije. Samo julija so sicer na ljubljanskem letališču zabeležili 228 čarterskih letov.