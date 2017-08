V Los Angelesu razstava o Chagallovi strasti do glasbe in plesa

Los Angeles, 7. avgusta - V losangeleškem muzeju umetnosti LACMA je na ogled razstava Chagall: Fantasies for the Stage. Na njej je predstavljeno, kako pomembna sta bila v življenju rusko-francoskega slikarja Marca Chagalla glasba in ples. Pogosto je upodabljal glasbenike, med 40. in 60. leti pa je delal tudi kot scenarist in kostumograf za opere in balete.