Delavci Nigrada do ponedeljka zahtevajo imenovanje direktorja

Maribor, 4. avgusta - Zaposleni mariborskega komunalnega podjetja, ki je v večinski lasti mestne občine, so na jutranjem zboru delavcev odločno zahtevali, naj nadzorni svet do ponedeljka zakonito imenuje direktorja družbe in tako zagotovi normalno poslovanje. V nasprotnem primeru bodo v ponedeljek ustavili delo in se znova protestno napotili pred mariborsko občino.