Mineva 150 let od rojstva nemškega slikarja Emila Noldeja

Kiel, 7. avgusta - Na današnji dan se je pred 150 leti rodil nemški slikar Emil Nolde. Bil je glavni predstavnik severnonemškega ekspresionizma. Od leta 1910 je ustvarjal v slogu, za katerega so značilne sijoče barve, ostri kontrasti, ekstatično-mistično vzdušje in groteskno popačeni liki. V Noldejevi fundaciji v Neukirchnu so jubilej obeležili z obsežno razstavo.