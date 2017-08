Na Ljubnem ob Savinji se končuje 57. Flosarski bal

Ljubno ob Savinji, 6. avgusta - S prikazom dejavnosti ob spravilu lesa s hribov do žage in flosa se bo danes na Ljubnem ob Savinji zaključila letošnja kulturno-etnografska prireditev 57. Flosarski bal. Kot je za STA povedal predsednik Turističnega društva Naš kraj Radenko Tešanović, so z letošnjim obiskom zadovoljni, saj si je vse prireditve ogledalo okrog 10.000 obiskovalcev.