Sladoledne kepice dražijo okusi in lokacija, a so tudi na obrobju zmagovalne

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 5. avgusta - V vročih dneh na svoj račun pridejo ljubitelji sladoleda in slaščičarji, ki jim ne manjka domišljije. S posebnostjo okusov se sicer spogleduje tudi cena kepice, ki pa jo draži zlasti lokacija. V Ljubljani in na turističnih točkah stane od 1,5 do dva in več evrov, v manjših krajih, kjer je sladoled prav tako najboljši daleč naokoli, pa okoli evra.