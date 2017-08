Tržna dejavnost v domovih CŠOD najbolj privablja na Obali, ob Soči in v gorah

Ljubljana, 4. avgusta - Lani je v 23 domovih javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sklopu tržne dejavnosti skupaj bivalo 12.163 gostov. Večino so predstavljali člani različnih društev in klubov, posameznikov pa je bilo 2646, je razvidno iz letnega poročila zavoda. Največje zanimanje je bilo za dom v Planici, Tolminu, Kranjski Gori in na Obali.