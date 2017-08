Mediji: Furlan po nov mandat za vodjo specializiranega tožilstva

Ljubljana, 3. avgusta - Harij Furlan se po poročanju Dela in Večera poteguje za nov mandat vodje Specializiranega državnega tožilstva. Za Delo je potrdil, da se je prijavil na razpis za to mesto, ki je potekel v začetku tedna. Na pravosodnem ministrstvu so po poročanju Dela in Večera potrdili, da so dobili eno prijavo.