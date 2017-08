Boksarski šampion Vladimir Kličko končal kariero

Berlin, 3. avgusta - Nekdanji boksarski svetovni prvak v težki kategoriji Vladimir Kličko se je pri 41 letih tekmovalno upokojil, so danes sporočili iz njegove ekipe. Ukrajinec Kličko je v svoji 21 let dolgi dolgi in uspešni karieri nanizal številne šampionske pasove, profesionalno kariero pa je začel po zmagi na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti.