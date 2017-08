Vročinski val se stopnjuje, na Voglu prvič zabeležili tropsko noč

Ljubljana, 2. avgusta - Vročinski val se stopnjuje. Zaradi visokih temperatur, ki so se popoldne dvignile do največ 39 stopinj Celzija, so imeli kar nekaj dela tudi zdravstveni delavci. Prav tako lahko težave povzročajo presežene koncentracije ozona v Ljubljani, Novi Gorici in na Otlici. Na Voglu pa so zjutraj prvič v zgodovini meritev postaje zabeležili tropsko noč.