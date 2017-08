Na vrhu Jadranske listine za nadaljnjo pot Zahodnega Balkana v evroatlantske povezave

piše posebna poročevalka STA iz Podgorice Maja Cerkovnik

Podgorica, 2. avgusta - Voditelji držav Jadranske listine so se danes na vrhu v Podgorici zavzeli za nadaljnjo pot Zahodnega Balkana v evroatlantske povezave, potem ko je Črna gora junija postala najmlajša članica Nata. To je podprl tudi podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je bil kritičen do Rusije. Odprta vrata EU in Nata za Zahodni Balkan zagovarja tudi premier Miro Cerar.