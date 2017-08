V času šolskih počitnic v domovih CŠOD posamezniki in člani društev

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 4. avgusta - V času šolskih počitnic domove javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) zasedejo tudi člani društev, športnih klubov in posamezniki, ki se tja odpravijo na počitnice. Zanje so najbolj zanimivi tisti ob morju in v gorah. Lani je v domovih CŠOD bivalo okoli 9500 članov društev in klubov ter več kot 2600 posameznikov.