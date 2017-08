V enotah Muzeja Velenje dobrodošli tudi psi

Velenje, 5. avgusta - V te dni prijetno hladnih prostorih Velenjskega gradu ali Hiše mineralov in tudi v drugih enotah Muzeja Velenje so skupaj z obiskovalci dobrodošli tudi njihovi pasji ljubljenčki. "Biti morajo socializirani in ne smejo motiti drugih obiskovalcev. Vedno imajo na voljo tudi posode z vodo," je za STA povedala Tanja Verboten iz Muzeja Velenje.