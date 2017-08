V Avstriji najbolj vroč letošnji dan

Dunaj, 1. avgusta - V Avstriji so danes namerili najvišjo temperaturo letošnjega leta in sicer v kraju Wieselburg v Spodnji Avstriji, kjer se je živo srebro povzpelo na 37,5 stopinje Celzija. V 71 krajih v Avstriji so danes namerili več kot 35 stopinj, med drugim tudi v središču Dunaja, kjer so zaradi vročine vprežne konje poslali nazaj v hlev.