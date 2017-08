Ankaranska občina poziva Adrio k odstranitvi ovir za dostop do morja

Ankaran, 1. avgusta - Občina Ankaran je uradno pozvala družbo Adria, naj odstrani ovire, s katerimi je zaprla javne poti in prost dostop do obale in morja za vse, ki niso gosti turističnega objekta, ter naj preneha zaračunavati vstopnino lastnikom psov, so danes sporočili z ankaranske občine. V Adrii pojasnjujejo, da nikoli niso omejevali dostopa do javnega dobra.