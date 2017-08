Borisov in Zaev podpisala sporazum o dobrososedskih odnosih

Skopje, 1. avgusta - Bolgarski in makedonski premier, Bojko Borisov in Zoran Zaev, sta danes v Skopju podpisala sporazum o prijateljstvu, dobrososedskih odnosih in sodelovanju obeh držav. Makedonska vlada se je namreč odločila za politiko reševanja, in ne problemov, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug po srečanju dejal Zaev.