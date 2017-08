Dobiček Pfizerja v drugem četrtletju poskočil za 50 odstotkov

New York, 1. avgusta - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer je v drugem četrtletju zahvaljujoč rasti na trgu onkoloških in drugih zdravil čisti dobiček povečal za 50 odstotkov na 3,1 milijarde dolarjev (2,62 milijarde evrov). Prihodki od prodaje po drugi strani niso izpolnili pričakovanj in so padli za dva odstotka na 12,9 milijarde dolarjev (10,91 milijarde evrov).