Srbija: Hrvaška s poostritvijo fitosanitarnega nadzora krši stabilizacijsko-pridružitveni sporazum

Zagreb, 1. avgusta - Srbski minister za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasim Ljajić je danes ocenil, da Hrvaška s spremembami pravil fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave na mejah z državami, ki niso članice EU, "drastično krši sporazum o stabilizaciji in pridruževanju" med Srbijo in EU. Hrvaška namerava z novimi ukrepi zaščititi svoje kmetijstvo.