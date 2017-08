V Venezueli aretirali opozicijska voditelja

Caracas, 1. avgusta - Venezuelski obveščevalci so v zapor odpeljali dva vidna voditelja opozicije - Leopolda Lopeza in Antonia Ledezmo -, so sporočili njuni svojci. Oba sta bila namreč v hišnem priporu, ko so ju ponoči odpeljali pripadniki obveščevalne službe Sebin dan po spornih volitvah v ustavodajno skupščino.