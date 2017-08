Za sedeža evropskih agencij se poteguje 23 mest

Bruselj, 1. avgusta - Za sedeža Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega bančnega organa (EBA), ki sta trenutno v Londonu, so do izteka roka predlagali 23 mest. Za sedež EMA je prispelo 19 prijav, za sedež EBA pa osem, so danes sporočili iz Evropskega sveta. Evropska komisija bo preučila prošnje, kje bosta po novem sedeža obeh agencij, pa bo znano novembra.