Sony v treh mesecih s štirikrat večjim dobičkom

Tokio, 1. avgusta - Japonski proizvajalec elektronike Sony je med aprilom in junijem ustvaril 80,87 milijarde jenov (620,87 milijonov evrov) čistega dobička, kar je skoraj štirikrat več kot v enakem obdobju lani. Rasti dobička so v družbi pripisali hitri prodaji komponent pametnih telefonov, kamer in iger, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.