Na poletnih šolah ljubljanske ekonomske fakultete več kot 700 študentov

Ljubljana, 1. avgusta - Ekonomsko fakulteto (EF) v Ljubljani bo v poletnih mesecih obiskalo skupno prek 700 študentov iz celega sveta ter več kot 76 domačih in tujih predavateljev, ki so se ali se še bodo udeležili ene od poletnih šol EF. Tri poletne šole so se odvile že v juliju, avgusta pa bo na sporedu še metodološka poletna šola GSERM Ljubljana, so sporočili z EF.