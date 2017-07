Nasilni otroci in mladostniki potrebujejo ustrezno strokovno obravnavo

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 30. julija - Nasilni otroci in mladostniki so realnost naše družbe in potrebujejo ustrezno strokovno obravnavno, ocenjuje nekdanja kriminalistka Neža Miklič. Medijsko poročanje o nasilnih dajanjih je pomembno, a jih morajo mediji kritično ovrednotiti in obsoditi, je poudarila za STA.