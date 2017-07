V Perzijskem zalivu nov incident med iransko in ameriško vojaško ladjo

Teheran, 29. julija - V Perzijskem zalivu se je v petek zgodil nov incident, v katerega sta bili vpleteni iranska in ameriška vojaška ladja, je sporočila iranska revolucionarna garda. Kot so sporočili, je z ameriške letalonosilke Nimitz vzletel helikopter, ki je letel blizu naftne in plinske ploščadi Resalat in se približal iranskim fregatam.