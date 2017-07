ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija izrazile skrb zaradi iranske izstrelitve satelita

Washington, 29. julija - ZDA, Francija, Velika Britanija in Nemčija so v petek družno izrazile zaskrbljenost zaradi iranske četrtkove izstrelitve rakete s satelitom v vesolje in menile, da to ni v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki je blagoslovila jedrski sporazum med Iranom in svetovnimi silami leta 2015. Iran obtožbe zavrača.