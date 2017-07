Newyorške borze začele s padci

New York, 28. julija - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v znamenju padcev, potem ko so poslovni rezultati več podjetij razočarali, vlagatelji pa še pred koncem tedna unovčujejo dobičke. Podatki o gospodarski rasti ZDA v drugem četrtletju so medtem pozitivni, a težava še naprej ostajajo šibka inflacija ter politične negotovosti.