Astronomi morda odkrili prvo eksoluno

Washington, 28. julija - Skupina astronomov je morda odkrila prvo luno izven našega Osončja. Do sedaj so odkrili že več kot 3000 planetov izven Osončja, to pa bo prva eksoluna. Če potrdijo odkritje, bo luna velika in težka kot planet Neptun, kroži pa okoli planeta v velikosti Jupitra, ki je desetkrat težji od Jupitra. Objekt so zaznali z Nasinim teleskopom Kepler.