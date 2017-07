Proizvajalec čipov Intel podvojil četrtletni dobiček in povečal prihodke

New York, 28. julija - Ameriški proizvajalec računalniških čipov Intel je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani dvakrat povečal svoj dobiček, prihodke pa za devet odstotkov na 14,76 milijarde dolarjev. Oboje je preseglo napovedi analitikov in delnice Intela so se po zaprtju borz v četrtek podražile za 13 centov na 35,10 dolarja.