Maduro kritiziral sankcije ZDA kot nezakonite; med splošno stavko v državi novi smrtni žrtvi

Caracas, 27. julija - Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v sredo kritiziral sankcije ZDA proti 13 sedanjim in bivšim uradnim predstavnikom Venezuele kot nezakonite, predrzne in brez primere. V Venezueli se je v sredo sicer začela 48-urna splošna stavka, ki je usmerjena proti predsedniku. Protivladni protesti so medtem zahtevali novi smrtni žrtvi.