Štiri bolnišnice bi v državni zakladnici najele posojila v višini 7,4 milijona evrov

Ljubljana, 27. julija - Zaradi zapadlih obveznosti do dobaviteljev so štiri bolnišnice zaprosile za posojila pri državi zakladnici. Gre za Bolnišnico Topolšica, porodnišnico Kranj ter splošni bolnišnici Celje in Nova Gorica. Skupna vrednost zaprošenih posojil znaša 7,4 milijona evrov. Sedem bolnišnic že ima pri zakladnici posojila v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov.