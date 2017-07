Finančno ministrstvo zdravstveni resor zaprosilo za dodatne podatke o poslovanju bolnišnic

Ljubljana, 26. julija - Na finančnem ministrstvu so od ministrstva za zdravje prejeli analizo vzrokov primanjkljaja javnih zdravstvenih zavodov, a so prosili za dodatne podatke o konkretnih računovodskih in finančnih podatkih o poslovanju bolnišnic. Analiza naj bi bila v četrtek na vladi, na finančnem resorju pa ponavljajo, da pričakujejo tudi predlog sanacijskih ukrepov.