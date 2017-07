Zbor Carmen manet v Rigi opozoril na veličastno moč zborovskega petja

Ljubljana, 26. julija - Na RTV Slovenija so dopoldne pripravili sprejem ženskega pevskega zbora Carmen manet, zmagovalca prvega tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2017, ki je potekal v soboto v Rigi. Po besedah urednice uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija Danice Dolinar je pevkam uspelo "pokazati veličastno moč zborovskega petja in njegovega sozvočja".