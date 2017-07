Unicredit poroča o hekerskem dostopu do podatkov 400.000 strank

Milano, 26. julija - Italijanska banka Unicredit je danes objavila obvestilo o dveh hekerskih napadih, v katerih je prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 400.000 strank. Pri tem ni šlo za podatke, ki bi omogočili izvedbo transakcij, so pa prišli do nekaterih osebnih podatkov in številk bančnih računov.