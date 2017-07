Vročinski val na Cipru; v senci 42 stopinj Celzija

Nikozija, 26. julija - Ciper od začetka tedna pesti vročinski val, ki naj bi vrhunec dosegel danes in v četrtek. Kot so davi sporočili vremenoslovci, se je že v zgodnjih jutranjih urah živi srebro povzpelo na 30 stopinj Celzija. Do 16. ure naj bi se temperature ozračja na številnih krajih povzpele na 42 stopinj Celzija.