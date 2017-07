Množične aretacije na protestih proti republikanski zdravstveni reformi

Washington, 26. julija - Ameriška kongresna policija je v torek aretirala skoraj 100 ljudi, ki so se udeležili protestov proti zdravstveni reformi republikancev. Približno 30 ljudi so aretirali na galeriji za obiskovalce, ko so začeli kričati "Ubijte reformo, ne pa nas", ostale so prijeli po hodnikih senatnih pisarniških palač.