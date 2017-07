Ameriško-izraelski Outbrain prevzel slovensko startup podjetje Zemanta

Ljubljana, 25. julija - Svetovna platforma za priporočanje kvalitetnih vsebin Outbrain je z včerajšnjim podpisom pogodbe postala lastnik slovenskega startupa Zemanta. Prevzem bo Zemanti omogočil rast poslovanja in pospešeno globalno širitev, njihova platforma Zemanta one pa bo tudi po prevzemu nadaljevala svojo pot kot samostojna spletna storitev, so sporočili iz Zemante.