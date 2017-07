Primorske novice: Policisti bodo kazensko ovadili zbiratelja neeksplodiranih ubojnih sredstev

Šempeter pri Gorici, 25. julija - Policisti bodo zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi ovadili 62-letnika, ki je v lopi nedaleč od hiše hranil nevarne ostanke iz prve in druge svetovne vojne, so poročale Primorske novice. Vzroka požara, ki je v Šempetru pri Novi Gorici razkril zbirko granat, še niso ugotovili.