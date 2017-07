Na počitnicah tudi vrtčevski otroci, več oddelkov ljubljanskih vrtcev zaprtih

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 29. julija - V času, ko v šolah ni pouka, na počitnice odide tudi veliko vrtčevskih otrok, za katere starši koristijo možnost rezervacije. V Ljubljani to možnost koristijo starši okoli tretjine otrok, iz posameznih vrtcev poročajo tudi o 50- in 70-odstotnem deležu rezervacij. Vrtci ta čas nekaj svojih enot tudi zaprejo in otroke iz različnih oddelkov združijo.