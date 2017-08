Slovenska mestna središča se prebujajo

pripravila Maruša Lubej

Ljubljana, 26. avgusta - Zaradi vedno večjega števila nakupovalnih središč se je obisk mestnih jeder v zadnjih dveh desetletjih zmanjšal. Mestne občine Ljubljana, Celje in Koper so se zato odločile, da bodo z mestnim marketingom svoja jedra spet poskusile oživiti, novih projektov pa se loteva tudi Maribor. Spremembe so ponekod že opazne.