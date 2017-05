Newyorške borze končale neenotno

New York, 26. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno, glavni indeksi so zaključili z malimi spremembami vrednosti. Danes je bila objavljena navzgor popravljena druga ocena gibanja bruto domačega proizvoda ZDA v prvem četrtletju. ZDA so v tem obdobju zabeležile 1,2-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,5 odstotne točke več od prve ocene.