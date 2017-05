Ostermanova in Ponomarenko Janićeva zanesljivo v polfinale

Szeged, 26. maja - V Szegedu na Madžarskem so s kvalifikacijami in polfinali sprinterji na mirnih vodah začeli z drugo tekmo svetovnega pokala. Prvič sta se na večjem kajakaškem tekmovanju v dvojcu predstavili Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić ter zanesljivo napredovali v polfinale, ki bo na sporedu v soboto.