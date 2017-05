Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 5.)

Ljubljana, 26. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Slovenija Hrvaški plačala sedem milijonov evrov, na podlagi sporazuma glede Cimosovega dolga na Hrvaškem. Pisale so tudi o kritiki opozicije do kmetijskega ministra Dejana Židana zaradi poraza v sporu o vinu teran.