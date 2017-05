Ženeva, 26. maja - Švicar Stanislas Wawrinka in Nemec Mischa Zverev sta finalista teniškega turnirja v Ženevi. V polfinalu je Nemec v treh nizih s 6:4, 3:6 in 6:3 nekoliko presenetljivo premagal Japonca Keija Nishikorija, Wawrinka pa Rusa Andreja Kuznjecova s 6:3 in 7:6 (4).