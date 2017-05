Tudi proti Portugalski brez izgubljenega niza

Ljubljana, 26. maja - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacijske skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji s 3:0 (21, 20, ) premagala Portugalsko. Za slovenske odbojkarje je bila to tretja zmaga na turnirju v Stožicah, kjer se bodo v soboto, ob 17.30, pomerili z Izraelom.