Dumoulin ob rožnato majico, Polanc pridobil mesto

Val Gardena, 26. maja - Na kolesarski dirki po Italiji je po 19. etapi prišlo do spremembe v vodstvu. Tom Dumoulin je imel v etapi s ciljem na vzponu v Piancavallu obilo težav, tako da je zaostal za konkurenti in moral predati rožnato majico Kolumbijcu Nairu Quintani, ki ima zdaj 38 sekund prednosti pred Nizozemcem in 43 sekund pred Italijanom Vincenzom Nibalijem.