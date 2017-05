Teden na Ljubljanski borzi zaznamovale objave četrtletnih poslovnih rezultatov

Ljubljana, 26. maja - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,56 odstotka. Tudi ta teden je minil v znamenju objav četrtletnih poslovnih rezultatov nekaterih družb. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Intereurope, Pozavarovalnice Sava in Gorenja.