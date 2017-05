Prometna napoved do začetka junija

Ljubljana, 26. maja - Zaradi krajših počitnic v delu Nemčije in Belgiji bo še ves konec tedna na avtocestah povečano število tujih vozil. Zaradi četrtkovega praznika in podaljšanega vikenda v Avstriji, Nemčiji in Švici je v nedeljo popoldne pričakovati povečan promet od Hrvaške proti Avstriji,so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.