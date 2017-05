Promet na hitri cesti med Ajdovščino in Vogrskim bo zaradi obnove oviran

Vipavska dolina, 26. maja - Na hitri cesti skozi Vipavsko dolino se na delu odseka med Ajdovščino in Vogrskim začenja obsežnejša obnova vozišča, ki bo trajala predvidoma do konca avgusta, so sporočili iz Darsa. V času popolne zapore posamezne polovice cestišča bosta na priključku Selo zaprta tudi izvoz in uvoz v isti smeri.