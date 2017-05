Rusija obtožuje Nato povečevanja tveganja za konflikt

Moskva, 26. maja - Politika zadrževanja, ki jo do Rusije vodi zveza Nato, povečuje tveganje za konflikte na evroatlantskem območju, je danes ocenilo rusko zunanje ministrstvo. "Odnosi med Rusijo in Natom so padli na najnižjo raven po hladni vojni," so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.